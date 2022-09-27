В Удмуртии 42 человека с COVID-19 госпитализировали за сутки

В Удмуртии за минувшие сутки госпитализировали 42 человека с коронавирусом.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Выявили 1605 новых случаев. В числе заболевших 197 детей до 14 лет, 299 человек старше 65 лет.

563 человека выздоровели. Летальных случаев нет.

Наряду с этим российские медики выявили более 36 605 новых случаев инфицирования в стране за последние сутки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные федерального штаба по борьбе с распространением инфекции.

Жертвами пандемии COVID-19 стал 101 человек.

Накануне в России за сутки выявили 40 188 случаев коронавируса, об этом сообщил оперативный штаб.