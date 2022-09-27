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Диетолог Писарева отметила положительное влияние жевательной резинки на пищеварение

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что жевательная резинка хорошо влияет на среду ротовой полости и улучшает процесс пищеварения.
Диетолог Писарева отметила положительное влияние жевательной резинки на пищеварение
  • Gettyimages.ru

«Когда мы начинаем жевать резинку, во рту активно выделяется слюной секрет. Он нормализует кислотно-щелочной баланс, который уравновешивает действие щелочей, кислоты и хорошо влияет на среду ротовой полости. Также слюноотделение улучшает процесс пищеварения. Плюс жевательная резинка помогает очищать полость рта от пищевых отложений, камня, налёта на зубах», — объяснила Писарева в беседе с URA.RU.

По словам диетолога, жевательная резинка помогает в тех случаях, когда человек употребил слишком значительное количество пищи.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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