Риелтор Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Подмосковье

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Московской области.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что с апреля 2022 года цены в регионе снизились на 5—7%. Речь идёт о предложениях, то есть о ценах при продаже.

Если рынок корректируется в сторону понижения, у покупателей появляется возможность торговаться. Продавец, со своей стороны, готов предоставить скидки. Как ожидается, такой тренд сохранится в регионе по меньшей мере до осени 2023 года.

«Пока преждевременно говорить о том, что он какое-то время постоит и потом пойдёт вверх. Ещё нужно понять, что будет происходить на рынке недвижимости в следующие месяцы», — уточнил Апрелев.

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