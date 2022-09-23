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Эксперт Роскачества Бодров рассказал о «сомнительных» разрешениях у ряда приложений смартфона

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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал о «сомнительных» разрешениях у ряда приложений смартфона.
Эксперт Роскачества Бодров рассказал о «сомнительных» разрешениях у ряда приложений смартфона
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что первым в списке идёт допуск к камере.

«Доступ к камере приложению для обработки фото или создания фильтров логичен и оправдан, но зачем нужна камера приложению с кулинарными рецептами? Так подозрительное приложение сможет следить за вами тайно и в любое время», — пояснил эксперт.

По его словам, вторым «сомнительным» расширением может быть календарь. Если приложение просит доступ к календарю, то оно будет в курсе ежедневной рутины пользователя.

«Третье — это контакты. Адресная книга является привлекательной добычей для мошенников и спамеров. Получив доступ к ней, приложение также увидит список аккаунтов, в которые вы входите с данного устройства», — сообщил Бодров.

Среди других разрешений — геолокация, микрофон, доступ к памяти.

Ранее, по сообщениям НСН, аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке техники и электроники.

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