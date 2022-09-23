Форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» пройдёт в Петербурге 3—4 октября
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Об этом пишет «Российская газета».
На мероприятии обсудят темы цифровизации отраслей экономики, информационной безопасности, импортозамещения, развития государственных услуг, актуальные вопросы подготовки кадров для IT-отрасли и многие другие.
В рамках форума пройдут панельные дискуссии, круглые столы, тематические секции с участием ведущих федеральных и региональных экспертов. Состоится финал X Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT».
Будет доступна выставочная экспозиция «ИТ-компании России: лучшие решения для цифровизации государственного управления».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что конкурс для IT-специалистов «Лидеры цифровой информации» стартовал в столице 20 сентября.