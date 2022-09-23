Форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» пройдёт в Петербурге 3—4 октября

В Санкт-Петербурге 3 и 4 октября состоится X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT».

Об этом пишет «Российская газета».

На мероприятии обсудят темы цифровизации отраслей экономики, информационной безопасности, импортозамещения, развития государственных услуг, актуальные вопросы подготовки кадров для IT-отрасли и многие другие.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии, круглые столы, тематические секции с участием ведущих федеральных и региональных экспертов. Состоится финал X Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT».

Будет доступна выставочная экспозиция «ИТ-компании России: лучшие решения для цифровизации государственного управления».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что конкурс для IT-специалистов «Лидеры цифровой информации» стартовал в столице 20 сентября.