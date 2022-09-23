В Калининградской области впервые проходит всероссийский фестиваль ГТО

В Калининградской области впервые проходит всероссийский семейный фестиваль ГТО. Финал турнира организован на базе дворца спорта «Юность». За победу борются команды из 47 регионов.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Программа включает девять видов соревнований.

«Важно, что на третий сезон существования всероссийский фестиваль ГТО организован на западе нашей страны. География участников и мест популяризации комплекса расширяется — в ВФСК ГТО вовлечено уже более 18 млн россиян», — заявил заместитель руководителя департамента реализации ВФСК ГТО Министерства спорта России Артём Цуранов.

Также стало известно, что в Севастополе направят 22,2 млн рублей на создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Гагаринском районе, передаёт ИА SevastopolMedia.

«ФОКОТ представляет собой ядро из футбольного поля размерами 30х60 м с искусственным газоном, круговыми беговыми дорожками, стометровкой, ямой для прыжков в длину, волейбольной площадкой, баскетбольной площадкой и комплектами турников для воркаута для взрослых и детей», — заявила и. о. начальника управления по делам молодёжи и спорта Мария Бляхер.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России.