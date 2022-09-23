В Калининградской области впервые проходит всероссийский фестиваль ГТО
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Программа включает девять видов соревнований.
«Важно, что на третий сезон существования всероссийский фестиваль ГТО организован на западе нашей страны. География участников и мест популяризации комплекса расширяется — в ВФСК ГТО вовлечено уже более 18 млн россиян», — заявил заместитель руководителя департамента реализации ВФСК ГТО Министерства спорта России Артём Цуранов.
Также стало известно, что в Севастополе направят 22,2 млн рублей на создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Гагаринском районе, передаёт ИА SevastopolMedia.
«ФОКОТ представляет собой ядро из футбольного поля размерами 30х60 м с искусственным газоном, круговыми беговыми дорожками, стометровкой, ямой для прыжков в длину, волейбольной площадкой, баскетбольной площадкой и комплектами турников для воркаута для взрослых и детей», — заявила и. о. начальника управления по делам молодёжи и спорта Мария Бляхер.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России.