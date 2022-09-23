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В Калининградской области впервые проходит всероссийский фестиваль ГТО

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В Калининградской области впервые проходит всероссийский семейный фестиваль ГТО. Финал турнира организован на базе дворца спорта «Юность». За победу борются команды из 47 регионов.
В Калининградской области впервые проходит всероссийский фестиваль ГТО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Программа включает девять видов соревнований.

«Важно, что на третий сезон существования всероссийский фестиваль ГТО организован на западе нашей страны. География участников и мест популяризации комплекса расширяется — в ВФСК ГТО вовлечено уже более 18 млн россиян», — заявил заместитель руководителя департамента реализации ВФСК ГТО Министерства спорта России Артём Цуранов.

Также стало известно, что в Севастополе направят 22,2 млн рублей на создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Гагаринском районе, передаёт ИА SevastopolMedia.

«ФОКОТ представляет собой ядро из футбольного поля размерами 30х60 м с искусственным газоном, круговыми беговыми дорожками, стометровкой, ямой для прыжков в длину, волейбольной площадкой, баскетбольной площадкой и комплектами турников для воркаута для взрослых и детей», — заявила и. о. начальника управления по делам молодёжи и спорта Мария Бляхер.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России.

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