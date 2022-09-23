В Саратовской области в сентябре открылось 66 образовательных центров «Точка роста»
- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета».
В школах оборудовали новые классы физики, химии и биологии. Были приобретены наборы по химии и робототехнике, а также цифровые лаборатории.
С 2019 года в школах региона открылось более 200 таких центров.
Открытие новых «Точек роста» осуществляется в рамках нацпроекта «Образование».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области открыли ещё 123 образовательных центра «Точка роста».