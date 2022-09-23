военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Саратовской области в сентябре открылось 66 образовательных центров «Точка роста»

Короткая ссылка
В сельских школах Саратовской области с начала нового учебного года открылось 66 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
В Саратовской области в сентябре открылось 66 образовательных центров «Точка роста»
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

В школах оборудовали новые классы физики, химии и биологии. Были приобретены наборы по химии и робототехнике, а также цифровые лаборатории.

С 2019 года в школах региона открылось более 200 таких центров.

Открытие новых «Точек роста» осуществляется в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области открыли ещё 123 образовательных центра «Точка роста».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить