HR-консультант Илларионова назвала ошибки в дресс-коде для собеседования
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В разговоре с Life она назвала три главные ошибки кандидатов.
«Первое, чего, скорее всего, не простят кандидату, — неопрятность. Это может быть как грязная обувь или сильно помятая одежда в целом, так и какая-то деталь — например, обкусанные грязные ногти», — сказала эксперт.
Слишком откровенная одежда, декольте и экстремальное мини не подходят для деловой встречи, отметила Илларионова.
Третья ошибка — наличие на одежде логотипов конкурентов или каких-либо надписей провокационного характера. Даже если в компании нет строгого дресс-кода, не стоит отдавать предпочтение слишком вызывающему стилю в одежде, заключила специалист.
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