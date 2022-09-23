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HR-консультант Илларионова назвала ошибки в дресс-коде для собеседования

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Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ, консультант по управлению персоналом в агентстве «Смарт персонал» Екатерина Илларионова рассказала, что при выборе одежды для собеседования важно ориентироваться на культуру и стиль, принятые в этой компании.
HR-консультант Илларионова назвала ошибки в дресс-коде для собеседования
  • Gettyimages.ru

В разговоре с Life она назвала три главные ошибки кандидатов.

«Первое, чего, скорее всего, не простят кандидату, — неопрятность. Это может быть как грязная обувь или сильно помятая одежда в целом, так и какая-то деталь — например, обкусанные грязные ногти», — сказала эксперт.

Слишком откровенная одежда, декольте и экстремальное мини не подходят для деловой встречи, отметила Илларионова.

Третья ошибка — наличие на одежде логотипов конкурентов или каких-либо надписей провокационного характера. Даже если в компании нет строгого дресс-кода, не стоит отдавать предпочтение слишком вызывающему стилю в одежде, заключила специалист.

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