МВД: около 50 тысяч человек в Москве пришли на митинг в поддержку референдумов в Донбассе

Порядка 50 тыс. человек в Москве принимают участие в митинге «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД.

«На проходящий в Москве митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пришли около 50 тыс. человек», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Манежной площади в Москве проходит патриотическая акция «Своих не бросаем».

В ней принимают участие активисты, политики, а также артисты и музыканты, в числе которых Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр.

RT ведёт прямую трансляцию.