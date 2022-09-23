МВД: около 50 тысяч человек в Москве пришли на митинг в поддержку референдумов в Донбассе
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД.
«На проходящий в Москве митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пришли около 50 тыс. человек», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Манежной площади в Москве проходит патриотическая акция «Своих не бросаем».
В ней принимают участие активисты, политики, а также артисты и музыканты, в числе которых Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр.
RT ведёт прямую трансляцию.