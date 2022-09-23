Эндокринолог Павлова назвала капусту и тыкву главными осенними продуктами

Врач-эндокринолог, к. м. н. Зухра Павлова, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, перечислила одновременно полезные и красивые сезонные блюда.

«Для нас очень важны не только вкусовые качества пищи, но и то, как еда выглядит, потому что в ответ на эстетическую составляющую блюда в организме также вырабатываются вещества, которые либо улучшают наше настроение, либо его ухудшают», — рассказала Павлова в беседе с kp.ru.

В качестве одного из сезонных блюд она назвала капусту с зеленью и яркими овощами.

Павлова также посоветовала разнообразить свой рацион осенью за счёт добавления тыквы и грибов.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU объяснила пользу цельных овощей по сравнению с салатами.