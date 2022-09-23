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Диетолог Соломатина напомнила о вреде жевательной резинки

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Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила о вреде жевательной резинки.
Диетолог Соломатина напомнила о вреде жевательной резинки
  • Gettyimages.ru

«Частично она может нейтрализовать кусочки пищи крупные, которые будут к ней прилипать. И ещё она будет стимулировать выделение слюны, которая частично будет смывать остатки пищи. Заменить чистку зубов она не сможет, она не справится с межзубными промежутками», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, при длительном жевании жвачка стимулирует выделение желудочного сока и ферментов, поэтому приносит только вред.

«Желудочный сок начинает обжигать слизистую, можно получить обострение гастрита, язвы и так далее. Это нужно жевать минут пять, как только исчезает вкус — её нужно выплёвывать», — заключила Соломатина.

Ранее терапевт София Черкасова, член Российского общества сомнологов, в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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