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Диетолог Гридина предупредила о возможном обострении гастрита у тех, кто ест на бегу

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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала, что если человек недостаточно тщательно пережёвывает пищу, то ему грозит обострение гастрита и лишний вес.

«Есть на бегу и плохо пережёвывать пищу нельзя, потому что это может привести к увеличению веса. Когда мы быстро едим, особенно высокоуглеводную, мягкую еду — по типу круассанов, которые не надо долго жевать, чувство насыщения не наступает. Из-за этого можно съесть больше, чем нужно», — отметила Гридина в разговоре с URA.RU.

Помимо опасности набрать лишний вес, привычка быстро поглощать пищу вредна для ЖКТ, предупредила диетолог. По её словам, это может привести к обострению гастрита.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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