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На Камчатке открылись участки для голосования в ПВР для беженцев

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В Камчатском крае началось голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, участки открыты в пунктах временного размещения для беженцев.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию региона.

«Четыре дня, с 23 по 26 сентября голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября — в помещении для голосования, расположенного в здании Камчатского промышленного техникума», — рассказали агентству.

Кроме того, участники голосования могут воспользоваться горячей линией по вопросам референдума.

Ранее сообщалось, что делегация из четырёх членов ЦИК России будет наблюдать за проведением референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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