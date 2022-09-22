Остеопат Горковский рассказал о возможном вреде ношения сумки на одном плече

Спортивный врач, реабилитолог, остеопат, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский рассказал о возможном вреде некоторых привычных бытовых действий.

«Примером является ежедневное вождение автомобиля с ручной коробкой передач. Постоянный перекос в одну сторону вызовет укорочение целого ряда мышц, тогда как их противоположности по функционалу окажутся в растянутом состоянии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, со временем это может привести к снижению стабильности плечевого сустава.

«Следующая вредная привычка, вынуждающая человека «косить» на одну сторону, — ношение сумки на одном плече. Со временем вы заметите, что одно плечо выше другого, что является следствием мышечного дисбаланса. Постепенно это начнёт отражаться на шейном отделе позвоночного столба, работе лопатки и плечевом суставе», — сообщил Горковский.

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