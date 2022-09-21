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МИД: за шесть месяцев 2022 года по Северному морскому пути доставили более 22 млн т грузов

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Более 22 млн т грузов доставили по Северному морскому пути за первое полугодие 2022 года, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Тенденция на увеличение грузопотока по Северному морскому пути наблюдается уже не первый год», — заявил Корчунов в интервью РИА Новости.

По его словам, в 2021 году по Северному морскому пути перевезли рекордные 33,5 млн т грузов, за первое полугодие 2022 года — более 22 млн т.

Корчунов отметил, что Россия принимает меры для увеличения объёмов перевозок.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.

Мишустин также рассказал, что в России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по данному маршруту. Он отметил, что Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки.

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