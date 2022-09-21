МИД: за шесть месяцев 2022 года по Северному морскому пути доставили более 22 млн т грузов
«Тенденция на увеличение грузопотока по Северному морскому пути наблюдается уже не первый год», — заявил Корчунов в интервью РИА Новости.
По его словам, в 2021 году по Северному морскому пути перевезли рекордные 33,5 млн т грузов, за первое полугодие 2022 года — более 22 млн т.
Корчунов отметил, что Россия принимает меры для увеличения объёмов перевозок.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.
Мишустин также рассказал, что в России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по данному маршруту. Он отметил, что Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки.