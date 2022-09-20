Ресейлер Сергевчев отметил переход части покупателей к концепции осознанного потребления

Ресейлер Григорий Сергевчев рассказал, что в ситуации, когда бренды ушли с рынка, в России увеличивается количество ресейлеров, которые продают подделки.

За гарантии качества приходится переплачивать, поскольку проверенных продавцов брендов становится меньше. А соотношение цена/бренд стало выше, поэтому люди стали задумываться над целесообразностью подобных покупок, рассказал Сергевчев в разговоре с Life.ru.

«Если год назад в среднем можно было потратить от 20 тыс. рублей на люксовые кроссовки, то сегодня их стоимость начинается от 35 тыс. рублей. Потребители переходят к более осознанному потреблению, однако тенденции остаются непредсказуемыми, как и рынок fashion», — добавил эксперт.

Ранее профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по импортозамещению Михаил Аким в беседе с ФАН рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.