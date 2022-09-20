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Диетолог Гинзбург поделился рецептом полезной пиццы

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что пиццу можно сделать полезнее, заменив пшеничную муку в тесте на ржаную или добавив ржаную муку в дрожжевое тесто.

«Обычно пиццу делают из пшеничной муки. Можно попробовать сделать пиццу на ржаной муке или добавить ржаную муку. Правда, тогда она будет не нежная, не пышная, потому что грубый хлеб получится», — пояснил Гинзбург в разговоре с URA.RU.

По словам диетолога, следует также добавить больше томатов, а вместо привычного сыра использовать адыгейский или сулугуни, где меньше соли. Соус можно заменить томатной пастой, а к начинке добавить морепродукты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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