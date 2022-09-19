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Автоэксперт Попов рассказал, как продлить срок службы иномарки

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Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как продлить срок службы иномарки.

В беседе с Inforeactor он отметил, что главное — своевременно всё обслуживать.

«Своевременно заменять тормозные колодки, обрабатывать резинки перед зимой силиконовыми смазками. Заменять расходные компоненты, сцепление, масло менять почаще», — заявил Попов.

По его словам, есть два необратимых процесса, которые не позволят вернуть старой машине новизну, поэтому важно стараться их избегать.

«Вот две вещи, которые молодость автомобиля не вернут: коррозия на кузове и износ двигателя. Всё остальное можно найти: подшипники, резинки. Это решаемая история», — добавил Попов.

Со своей стороны, ведущий программы «Минтранс», вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News назвал самые востребованные машины в России.

По его словам, наиболее доступным отечественным вариантом является Lada Granta на платформе ВАЗ 2108.

«Следом за ней идёт Niva, это платформа ВАЗ 2101, образца 1965 года выпуска, потом идёт УАЗ Хантер, прежде всего 469», — перечислил Субботин.

Как добавил эксперт, продолжают список китайские модели — Jac S7 и Chery Tiggo.

Ранее автоэксперт, главный редактор издания Quto Максим Ракитин дал советы по выбору зимних шин.

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