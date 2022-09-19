Рособрнадзор: с 19 сентября в школах начинают проводить всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 5—9-х классов пройдут с 19 сентября по 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«С 19 сентября по 24 октября в школах пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5—9-х классов. Проведение ВПР было перенесено с весны 2022 года на начало нового учебного года», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что школы уже провели часть проверочных работ весной, в них приняли участие около 1,5 млн учащихся 4—8-х классов.

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