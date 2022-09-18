Доцент Тимофеев рассказал о повышении зарплат сотрудников ряда ведомств с 1 октября

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о повышении окладов сотрудников ряда ведомств с 1 октября.

«Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — заявил Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Он уточнил, что точный размер индексации должны указать региональные власти, в большинстве регионов России он находится в пределах 4—6%.

«Остальные профессиональные группы ждут повышения окладов с 1 января 2023 года», — заключил Тимофеев.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с RT рассказала, какие выплаты обязательны в последний рабочий день при увольнении по сокращению.