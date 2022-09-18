военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Доцент Тимофеев рассказал о повышении зарплат сотрудников ряда ведомств с 1 октября

Короткая ссылка
Доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о повышении окладов сотрудников ряда ведомств с 1 октября.

«Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — заявил Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Он уточнил, что точный размер индексации должны указать региональные власти, в большинстве регионов России он находится в пределах 4—6%.

«Остальные профессиональные группы ждут повышения окладов с 1 января 2023 года», — заключил Тимофеев.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с RT рассказала, какие выплаты обязательны в последний рабочий день при увольнении по сокращению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить