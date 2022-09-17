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Выручка образовательных онлайн-сервисов Москвы выросла на 62% с начала года

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Выручка образовательных онлайн-сервисов Москвы выросла почти на 62% в январе — июне 2022 года и составила 13,6 млрд рублей.
Выручка образовательных онлайн-сервисов Москвы выросла на 62% с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил Ефимов, за первое полугодие средняя стоимость услуг выросла на 19% — до 25,7 тыс. рублей.

В Департаменте экономической политики и развития, со своей стороны, рассказали, что среди самых популярных направлений в онлайн-обучении — IТ, иностранные языки, маркетинг, дизайн и финансы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области открыли ещё 123 образовательных центра «Точка роста».

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