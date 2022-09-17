Выручка образовательных онлайн-сервисов Москвы выросла на 62% с начала года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как отметил Ефимов, за первое полугодие средняя стоимость услуг выросла на 19% — до 25,7 тыс. рублей.
В Департаменте экономической политики и развития, со своей стороны, рассказали, что среди самых популярных направлений в онлайн-обучении — IТ, иностранные языки, маркетинг, дизайн и финансы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области открыли ещё 123 образовательных центра «Точка роста».