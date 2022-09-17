«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе ростовского клуба мячи забили Хорен Байрамян (первая минута) и Дмитрий Полоз (68-я). У самарцев отличился Сергей Пиняев (12-я).
«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав ЦСКА (20). «Крылья Советов» (10) расположились на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» прервало серию из шести поражений и одержало победу над ЦСКА в матче десятого тура РПЛ.