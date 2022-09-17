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Терапевт Ушак рассказал, как сделать активный отдых на природе безопасным

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Врач общей практики, терапевт «Инвитро-ЮГ» Илья Ушак рассказал, как сделать активный отдых на природе безопасным.
Терапевт Ушак рассказал, как сделать активный отдых на природе безопасным
  • Gettyimages.ru

«Травмы чаще всего получают из-за неправильно подобранной обуви, поэтому рекомендуется отправляться в поход в трекинговых ботинках или же в высоких кроссовках с рифлёной подошвой, чтобы было меньше шансов поскользнуться», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно взять с собой сменную одежду на случай, если произойдёт падение в реку или ручей. Спальный мешок должен соответствовать температурному режиму на улице.

«Если вы не уверены в безопасности тех или иных плодов, лучше не рисковать и не заниматься их сбором. Но даже если вы уверены в безопасности, то плоды желательно промыть, чтобы не получить расстройство желудка», — отметил Ушак.

Как добавил эксперт, в походную аптечку стоит положить препараты от головной боли, противовоспалительную мазь, йод, бинты, пластырь, перекись водорода.

«Чтобы остаться здоровым в походе осенью, нужно обратить внимание на хронические заболевания. Если вы идёте в поход, то даёте дополнительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, кровеносную систему и сосуды», — напомнил Ушак.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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