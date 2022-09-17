Терапевт Жито посоветовал не путать мигрень и обычную головную боль

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито посоветовал не путать мигрень и обычную головную боль.

«Пациенты думают, что если не выпить таблетку от головной боли, то может случиться инсульт. Такое заблуждение часто имеется. В действительности только лишь часть головных болей, а именно особая разновидность — мигрень, определённый медицинский диагноз, может провоцировать инсульт», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, часто возникающие болевые симптомы — повод обратиться к специалисту, а при разовой головной боли можно выпить таблетку.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.