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Дерматолог Гришина посоветовала проверять родинки после возвращения из отпуска

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Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина посоветовала проверять родинки после возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце.
Дерматолог Гришина посоветовала проверять родинки после возвращения из отпуска
  • Gettyimages.ru

«Важно вовремя проводить самодиагностику после отпуска на море, после отдыха, который был сопряжён с большой инсоляцией», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в родинках происходит большое скопление меланоцитов, которые улавливают ультрафиолет, в результате образования могут становиться злокачественными.

Как напомнила Гришина, проверить состояние кожи можно по пяти параметрам по системе АККОРД.

«Первая буква А — это асимметрия. То есть здоровая родинка на теле или лице всегда имеет абсолютно симметричные края. Буква К — осмотр на предмет чёткого ровного края. К — кровоточивость, особенно если родинка находится в местах, где чаще всего подвергается травматизации. О — доброкачественные родинки окрашены равномерно. Р — размер, то есть если она резко увеличилась», — пояснила врач.

Она добавила, что Д — это динамика, то есть появление любых внешних изменений на родинке говорит о том, что нужно обратить на это внимание.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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