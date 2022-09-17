военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минниханов поручил продолжить работу по вакцинации и ревакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить работу по вакцинации и ревакцинации от COVID-19.
Минниханов поручил продолжить работу по вакцинации и ревакцинации от COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«За сутки почти 1 тыс. случаев. Единственное, что заболеваемость проходит без осложнений. Но всё равно — ковид есть ковид. Кто болел, знает, что это. Нежелательно болеть. Поэтому обращаю внимание коллег продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения», — заявил Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана.

Он уточнил, что, по данным на 16 сентября, в республике привиты 2,7 млн человек, повторно — 475 тыс., передаёт inkazan.ru.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что аносмия (потеря обоняния) при COVID-19 негативно сказывается на интеллекте человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить