Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить работу по вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«За сутки почти 1 тыс. случаев. Единственное, что заболеваемость проходит без осложнений. Но всё равно — ковид есть ковид. Кто болел, знает, что это. Нежелательно болеть. Поэтому обращаю внимание коллег продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения», — заявил Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана.

Он уточнил, что, по данным на 16 сентября, в республике привиты 2,7 млн человек, повторно — 475 тыс., передаёт inkazan.ru.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что аносмия (потеря обоняния) при COVID-19 негативно сказывается на интеллекте человека.