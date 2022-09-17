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Косметолог Кохнович рассказала о возможном вредном влиянии молока на здоровье кожи

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Косметолог Оксана Кохнович рассказала о возможном вредном влиянии молока на здоровье кожи.
Косметолог Кохнович рассказала о возможном вредном влиянии молока на здоровье кожи
  • Gettyimages.ru

«В последние годы действительно отмечается рост акне и действительно прослеживается параллель, что люди стали больше употреблять молока. Не в чистом виде, а в кофе», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, взрослому человеку достаточно употреблять в день не более 100—150 мл молока.

При воспалениях на лице рекомендуется и вовсе исключить коровье молоко, а кофе делать на любом растительном, добавила Кохнович.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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