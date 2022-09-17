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Эндокринолог Таныгина посоветовала ограничить потребление бананов при избыточном весе

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Врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина дала советы по питанию при избыточном весе.
Эндокринолог Таныгина посоветовала ограничить потребление бананов при избыточном весе
  • Gettyimages.ru

«Главные углеводы, ограничение которых будет иметь эффект: сладкие напитки (не только газировка, но и многие соки), белый хлеб во всех видах, сахар (любого цвета), мёд, конфеты, бананы, виноград, изюм, финики, картошка, белый рис», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, колбаса в данном случае допустима, поскольку качественный продукт не содержит углеводов и может быть использован для перекуса.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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