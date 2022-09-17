Диетолог Гинзбург объяснил, почему фрукты полезнее соков из них

Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, заявил, что фрукты могут быть полезнее соков.

«Раньше все соки приравнивали к фруктам, то есть если апельсин полезный, то и сок полезен. Оказалось, что это далеко не одно и то же. Это всё определяется скоростью, с которой всасываются сахара. Понятно, что из сока всасывается быстрее, как из любой жидкости», — отметил он в беседе с URA.RU.

Как пояснил Гинзбург, ещё одно отличие заключается в том, что соки обделены клетчаткой.

«Фруктовые соки, особенно осветлённые, в настоящее время считаются вредным продуктом. Неосветлённые соки менее вредны», — добавил Гинзбург.

Ранее Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.