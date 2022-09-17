Автомобильный мост частично обрушился в Нижегородской области
- РИА Новости
«В 12:50 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о частичном обрушении автомобильного моста на автодороге регионального значения Воротынец — Спасское — Сергач в районе села Покров-Майдан», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что движение по мосту перекрыто.
21 июля в Приморском крае три посёлка остались без транспортного сообщения из-за обрушения моста через реку Берёзовку.