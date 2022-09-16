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Врач Демьяновская рассказала, что частое мытьё рук и проветривание снизят риск ОРВИ осенью

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала о мерах, позволяющих снизить риск заболевания респираторными инфекциями в осенний период.
Врач Демьяновская рассказала, что частое мытьё рук и проветривание снизят риск ОРВИ осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Ascent Xmedia

«Чтобы избежать респираторных вирусных инфекций, мойте руки с мылом и как можно реже прикасайтесь руками к глазам, носу и рту. Регулярно проветривайте помещение, избегайте сильных стрессов и физического переутомления. Не следует забывать и о вакцинации против гриппа», — посоветовала Демьяновская в беседе с «Известиями».

Она также рекомендовала отказаться от вредных привычек, одеваться по погоде и больше гулять на свежем воздухе.

Кроме того, снизить риск простудных заболеваний поможет полноценное питание, обеспечивающее достаточное количество витаминов.

Ранее отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.

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