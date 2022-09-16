Врач Демьяновская рассказала, что частое мытьё рук и проветривание снизят риск ОРВИ осенью
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«Чтобы избежать респираторных вирусных инфекций, мойте руки с мылом и как можно реже прикасайтесь руками к глазам, носу и рту. Регулярно проветривайте помещение, избегайте сильных стрессов и физического переутомления. Не следует забывать и о вакцинации против гриппа», — посоветовала Демьяновская в беседе с «Известиями».
Она также рекомендовала отказаться от вредных привычек, одеваться по погоде и больше гулять на свежем воздухе.
Кроме того, снизить риск простудных заболеваний поможет полноценное питание, обеспечивающее достаточное количество витаминов.
Ранее отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.