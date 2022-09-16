В Татарстане не планируется усиление мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе, власти не планируют усиливать ограничительные меры.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Ситуация на сегодняшний день управляемая. И она управляемая теми профилактическими мероприятиями, которые введены в рамках рекомендательного характера. То есть на сегодня введение каких-либо жёстких ограничительных мероприятий не требуется», — сказала она.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.