В Татарстане не планируется усиление мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19
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Об этом сообщает «Реальное время».
«Ситуация на сегодняшний день управляемая. И она управляемая теми профилактическими мероприятиями, которые введены в рамках рекомендательного характера. То есть на сегодня введение каких-либо жёстких ограничительных мероприятий не требуется», — сказала она.
Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.