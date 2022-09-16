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Диетолог Макиша отметила пользу куркумы для нервной системы человека

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о полезных свойствах куркумы.
Диетолог Макиша отметила пользу куркумы для нервной системы человека
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Куркума поможет восстановить кожу после летнего загара. Эта специя также способна понизить риск возникновения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, отметила специалист в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, куркума поддерживает здоровье нервной системы, что особенно важно в осенний период, когда многие страдают от апатии и сниженного настроения. Специя помогает бороться с депрессией, а также повышает продуктивность мозговой деятельности, пояснила Макиша.

Ранее дерматовенеролог, врач-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с URA.RU рассказала, что народные средства по уходу за волосами и кожей головы часто неэффективны, а их использование может иметь последствия.

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