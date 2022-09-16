Диетолог Макиша отметила пользу куркумы для нервной системы человека
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Куркума поможет восстановить кожу после летнего загара. Эта специя также способна понизить риск возникновения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, отметила специалист в разговоре с «Москвой 24».
По её словам, куркума поддерживает здоровье нервной системы, что особенно важно в осенний период, когда многие страдают от апатии и сниженного настроения. Специя помогает бороться с депрессией, а также повышает продуктивность мозговой деятельности, пояснила Макиша.
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