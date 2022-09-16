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Адвокат Колотович напомнила о выплатах для проживших в браке более 50 лет супругов

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Адвокат Надежда Колотович напомнила, что российские пенсионеры, прожившие в браке более 50 лет, имеют право на выплаты от государства.
Адвокат Колотович напомнила о выплатах для проживших в браке более 50 лет супругов
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«В некоторых регионах нашей страны супружеские пары, прожившие вместе несколько десятилетий, могут получить от государства приятный денежный подарок. Речь идёт о парах, состоящих в законном браке более 50 лет: именно с золотой свадьбы начисляются бонусы из бюджета. Далее выплаты, в зависимости от субъекта России, полагаются каждые пять или десять лет», — сообщила она в разговоре с Life.ru.

По словам адвоката, такие программы действуют в 19 российских регионах, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и другие.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.

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