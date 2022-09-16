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В Подмосковье цифровой сервис упростил порядок получения выплаты по уходу за инвалидами

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В пресс-службе Мингосуправления Московской области сообщили, что теперь оформить региональную выплату по уходу за инвалидом стало проще благодаря новому цифровому сервису на портале Госуслуг.
В Подмосковье цифровой сервис упростил порядок получения выплаты по уходу за инвалидами
  • Gettyimages.ru
  • © Joscha Malburg / EyeEm

Об этом сообщает «Радио 1».

«На портале подключён сервис предпроверки. Он проверит правильность заполнения реквизитов банка в заявлении. Если онлайн-форма заполнена некорректно, на экране появится информационное сообщение», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ранее, как писала НСН, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители Москвы могут получить почти 100% услуг в любом офисе «Мои документы» вне зависимости от места регистрации.

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