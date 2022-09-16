Кардиолог Серебрянский назвал давление в пределах 140 мм рт. ст. нормальным для пожилых
«Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это всё пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130—140 мм рт. ст.», — рассказал эксперт в разговоре с «Москвой 24».
Серебрянский добавил, что давление у человека может меняться в зависимости от времени суток.
«Ночная и ранняя утренняя гипертония — это поздняя запущенная гипертония, которая нередко кончается летальным исходом, инсультом или инфарктом во время сна», — подчеркнул кардиолог.
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