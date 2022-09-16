Кардиолог Серебрянский назвал давление в пределах 140 мм рт. ст. нормальным для пожилых

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что давление в пределах 130—140 мм рт. ст. по верхнему показателю является нормой для пожилых людей.

«Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это всё пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130—140 мм рт. ст.», — рассказал эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Серебрянский добавил, что давление у человека может меняться в зависимости от времени суток.

«Ночная и ранняя утренняя гипертония — это поздняя запущенная гипертония, которая нередко кончается летальным исходом, инсультом или инфарктом во время сна», — подчеркнул кардиолог.

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