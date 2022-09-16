В Госдуме оценили сообщения о расширении США чёрного списка IT-компаний из России

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал известие о том, что США расширили чёрный список российских IT-компаний.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Боярский выразил мнение, что в США хотят сдержать процесс технологического развития России.

«Я думаю, что это просто череда санкций по принципу: «наложим на всё, что видим, на всё, что знаем». Я не удивлюсь, если наложат санкции и на других производителей всего чего угодно, лишь бы показать имитацию бурной деятельности в Конгрессе для своих избирателей. Ничего другого принципиально и технически или технологически важного в наложении санкций именно на этих производителей не вижу, и не могу связать никак с происходящим», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что США запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября. Об этом заявил американский Минфин.