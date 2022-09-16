СК проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины в затонувшем автомобиле в Ленобласти
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
Автомобиль с телами нашли в карьере в Кировском районе 15 сентября 2022 года. Известно, что пара пропала ещё 12 сентября.
На месте работают следователи. Они выясняют, как именно автомобиль оказался в воде и почему в тот момент в нём находились люди.
Ранее Newinform сообщал, что в Астраханской области проводят проверку по факту гибели двух братьев шести и восьми лет на реке Чурке.