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СК проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины в затонувшем автомобиле в Ленобласти

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В Ленинградской области Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью мужчины и женщины, которые были обнаружены в затопленной машине.
СК проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины в затонувшем автомобиле в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Автомобиль с телами нашли в карьере в Кировском районе 15 сентября 2022 года. Известно, что пара пропала ещё 12 сентября.

На месте работают следователи. Они выясняют, как именно автомобиль оказался в воде и почему в тот момент в нём находились люди.

Ранее Newinform сообщал, что в Астраханской области проводят проверку по факту гибели двух братьев шести и восьми лет на реке Чурке. 

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