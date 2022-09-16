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ЛОР-врач Мальченко предупредила о риске развития болезней сердца из-за капель от насморка

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Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.
ЛОР-врач Мальченко предупредила о риске развития болезней сердца из-за капель от насморка
  • Gettyimages.ru
  • © evrim ertik

Если человек пользуется каплями больше семи дней и отказаться дальше от них не может, это считается началом зависимости. Но он ещё может её перебороть, просто отменив препарат и перетерпев, отметила она в беседе с URA.RU.

«Если же применение длительное, месяц-два, кто-то пользуется годами, то отказаться самостоятельно будет сложно, так как уже происходят изменения в самом строении слизистой оболочки носа, сосуды разрастаются, человек не может жить без капель в силу анатомических изменений. Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит, и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце», — объяснила Мальченко.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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