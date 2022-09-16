Двое мужчин пострадали в результате хлопка в квартире Магнитогорска

Двое мужчин пострадали в результате хлопка в квартире жилого дома по улице Жукова в Магнитогорске ночью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГУ МВД.

«В ночь с 15 на 16 сентября в Магнитогорске в медицинское учреждение доставлены двое мужчин с травмами, полученными в результате произошедшего по неустановленным причинам хлопка в одной из квартир в доме по улице Жукова. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Жильцы соседних квартир не пострадали», — говорится в заявлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Татарстане было возбуждено уголовное дело после хлопка газа в жилом доме в Набережных Челнах.