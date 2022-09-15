Песков опроверг публикацию Sun об «инциденте» на пути следования президентского кортежа

Сообщение британского таблоида The Sun о якобы имевшем место инциденте на пути следования президентского кортежа в Москве не соответствует действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков.

Британская газета ранее со ссылкой на Telegram-каналы писала, что на пути следования кортежа якобы произошёл «хлопок».

Песков ответил отрицательно на вопрос, соответствует ли информация действительности.

Рано утром 15 сентября президент Владимир Путин прилетел в Самарканд, где провёл ряд двусторонних встреч.

Также ранее Дмитрий Песков, комментируя статью газеты The Washington Post о якобы передаче России партии беспилотников из Ирана, заявил, что это издание в последнее время публикует много информационных вбросов.