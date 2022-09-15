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В Калининградской области прошли антитеррористические учения

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В Калининградской области прошли командно-штабные учения по пресечению условного теракта на объекте морской экономической деятельности в исключительной экономической зоне в Балтийском море.
В Калининградской области прошли антитеррористические учения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край».

В тренировке принимали участие силы и средства территориальных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСВНГ, ФСИН и Балтийского флота, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В ходе учений отработаны вопросы планирования мероприятий по противодействию террористической угрозе, организации управления органами и подразделениями при проведении контртеррористической операции.

Ранее RIA56 сообщало, что в Акбулакском районе Оренбургской области прошли антитеррористические учения.

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