Психолог Сулейманова напомнила первокурсникам о важности физической активности
- РИА Новости
В беседе с «Радио 1» она рекомендовала прежде всего регулярно и полноценно питаться, соблюдать режим сна.
«Очень важно, чтобы молодые люди включили в число своих внутренних задач заботу о здоровье. То есть поняли, что их здоровье — это инструмент для дальнейшей жизни», — сказала эксперт.
По её словам, не менее важна и физическая активность.
Кроме того, Сулейманова посоветовала завести дневник, чтобы составить расписание с учётом собственных пиков активности.
Ранее телеканал «360» сообщал, что вузы и колледжи Московской области приняли более 22 тыс. студентов в новом учебном году.