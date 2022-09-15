Психолог Сулейманова напомнила первокурсникам о важности физической активности

Клинический психолог Люция Сулейманова дала советы первокурсникам.

В беседе с «Радио 1» она рекомендовала прежде всего регулярно и полноценно питаться, соблюдать режим сна.

«Очень важно, чтобы молодые люди включили в число своих внутренних задач заботу о здоровье. То есть поняли, что их здоровье — это инструмент для дальнейшей жизни», — сказала эксперт.

По её словам, не менее важна и физическая активность.

Кроме того, Сулейманова посоветовала завести дневник, чтобы составить расписание с учётом собственных пиков активности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что вузы и колледжи Московской области приняли более 22 тыс. студентов в новом учебном году.