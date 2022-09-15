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Диетолог Поляков посоветовал отказаться от конфет после перенесённого COVID-19

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Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал об особенностях питания после перенесённого COVID-19.
Диетолог Поляков посоветовал отказаться от конфет после перенесённого COVID-19
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь страдают люди с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом. Соответственно, первое, что нужно исключать, — это продукты, содержащие быстрые углеводы. Это всё, что содержит сахар, то есть конфеты, булочки, пирожные, торты. Большое количество быстроусвояемых углеводов и крахмала будет повышать риски осложнений», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам диетолога, во время самой болезни желательно отказаться от говядины, свинины, баранины и других видов красного мяса.

«Надо быть очень аккуратным с потреблением продуктов, богатых омега-6, в частности арахисом, фисташками, подсолнечным и кукурузным маслами», — отметил Поляков.

Как считает эксперт, также из рациона желательно убрать полуфабрикаты.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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