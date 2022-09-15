Диетолог Соломатина посоветовала не есть хот-доги чаще раза в месяц

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть хот-доги чаще раза в месяц.

«Хот-доги не являются полезной едой, потому что делаются из белой булки, а белая булка печётся из муки высшего сорта. В такой муке остаётся только крахмал — это голая энергия, она лишена всех питательных веществ, витаминов, микроэлементов, клетчатки. Это оказывает на организм влияние подобно сахару, приводит к набору лишнего веса, разрушает сосуды», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, сосиски в хот-догах также могут быть невысокого качества, и в любом случае это переработанное мясо с влагоудерживающей добавкой.

Как отметила Соломатина, вредным станет и кетчуп.

«Если очень хочется, и больше вообще есть нечего, можно съесть этот хот-дог раз в месяц. Чаще просто не стоит», — добавила она.

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