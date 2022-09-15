военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Соломатина заявила о вреде чрезмерного употребления ряженки

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила о вреде чрезмерного употребления ряженки.
Диетолог Соломатина заявила о вреде чрезмерного употребления ряженки
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что при приготовлении ряженки образуются конечные продукты гликирования.

«Фактически не очень хорошо начинает работать коллаген, это проявляется морщинами. Это то, что на лице, то, что мы видим. А что внутри, мы не видим. У нас сбиваются обменные процессы. Это раннее старение», — сказала Соломатина.

Как отметила эксперт, негативный эффект возможен при чрезмерном употреблении ряженки, а от одного-двух стаканов в день, наоборот, будет польза.

«Есть виды ряженки, которые особенно долго сбраживают. Она кислая и может нанести вред, если есть в стадии обострения какие-то проблемы с повышенной кислотностью или повреждением слизистой», — добавила Соломатина.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить