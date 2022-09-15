Диетолог Соломатина заявила о вреде чрезмерного употребления ряженки

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила о вреде чрезмерного употребления ряженки.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что при приготовлении ряженки образуются конечные продукты гликирования.

«Фактически не очень хорошо начинает работать коллаген, это проявляется морщинами. Это то, что на лице, то, что мы видим. А что внутри, мы не видим. У нас сбиваются обменные процессы. Это раннее старение», — сказала Соломатина.

Как отметила эксперт, негативный эффект возможен при чрезмерном употреблении ряженки, а от одного-двух стаканов в день, наоборот, будет польза.

«Есть виды ряженки, которые особенно долго сбраживают. Она кислая и может нанести вред, если есть в стадии обострения какие-то проблемы с повышенной кислотностью или повреждением слизистой», — добавила Соломатина.

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