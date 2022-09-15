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В регионах УрФО ввели 5,2 млн квадратных метров жилья с начала года

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Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию.
В регионах УрФО ввели 5,2 млн квадратных метров жилья с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Новая стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ — это комплексная межотраслевая программа, направленная на рост экономики и повышение качества жизни людей. Благодаря долгосрочному планированию строительный комплекс Уральского федерального округа сможет в полной мере раскрыть свой огромный потенциал по созданию комфортных условий для жизни и деятельности людей, будет способствовать динамичному развитию регионов», — заявил Якушев.

По данным Росстата, за январь — август 2022 года в регионах УрФО ввели 5,2 млн кв. м жилья, или 70% от плана.

На 14 сентября в стройке находятся 839 многоквартирных домов.

Ранее интернет-газета «Янтарный край» сообщала, что в Калининградской области ввели в строй 2730 жилых домов с начала года.

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