В регионах УрФО ввели 5,2 млн квадратных метров жилья с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
«Новая стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ — это комплексная межотраслевая программа, направленная на рост экономики и повышение качества жизни людей. Благодаря долгосрочному планированию строительный комплекс Уральского федерального округа сможет в полной мере раскрыть свой огромный потенциал по созданию комфортных условий для жизни и деятельности людей, будет способствовать динамичному развитию регионов», — заявил Якушев.
По данным Росстата, за январь — август 2022 года в регионах УрФО ввели 5,2 млн кв. м жилья, или 70% от плана.
На 14 сентября в стройке находятся 839 многоквартирных домов.
Ранее интернет-газета «Янтарный край» сообщала, что в Калининградской области ввели в строй 2730 жилых домов с начала года.