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Автоэксперт Субботин дал советы по экономии на ремонте машин

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Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин дал советы по экономии на ремонте машин.
Автоэксперт Субботин дал советы по экономии на ремонте машин
  • РИА Новости

«Как вариант, можно искать тот сервис, который обеспечивает доставку правильных и нужных вам деталей», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, можно покупать запчасти китайских производителей, но при этом стоит опираться на опыт других автомобилистов.

«Турки также во все времена делали хорошие детали. Их запчасти в большом количестве поставляют даже на конвейеры европейских автозаводов. Турецкая промышленность довольно хорошо развита, тем более Европа рядом, что позволяет легко доставлять свою продукцию», — отметил Субботин.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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