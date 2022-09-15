Автоэксперт Субботин дал советы по экономии на ремонте машин

Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин дал советы по экономии на ремонте машин.

«Как вариант, можно искать тот сервис, который обеспечивает доставку правильных и нужных вам деталей», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, можно покупать запчасти китайских производителей, но при этом стоит опираться на опыт других автомобилистов.

«Турки также во все времена делали хорошие детали. Их запчасти в большом количестве поставляют даже на конвейеры европейских автозаводов. Турецкая промышленность довольно хорошо развита, тем более Европа рядом, что позволяет легко доставлять свою продукцию», — отметил Субботин.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.