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В Татарстане зафиксировали 996 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зафиксировали 996 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 104 человека, выписаны 1012.
В Татарстане зафиксировали 996 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 167 512 жителей, вылечились 156 632.

Также стало известно, что в Тюменской области около 2,5 тыс. жителей ежедневно вакцинируются от коронавируса. Как отметила директор регионального Департамента здравоохранения Наталья Логинова, с начала прививочной кампании область получила почти 1,5 млн доз вакцины, которыми воспользовались около 80% взрослого населения.

«Уважаемые тюменцы, прививаться надо обязательно. По прогнозам учёных и специалистов Роспотребнадзора, впереди нас ждёт непростой грипп. Поэтому стоит вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа, чтобы в совокупности иметь хорошую иммунную защиту. Нужно беречь себя и здоровье близких вам людей», — цитирует Логинову «Тюменская область сегодня».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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