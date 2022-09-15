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В Пермском крае подтвердили 1578 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае подтвердили 1578 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае подтвердили 1578 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Новые случаи диагностированы, в частности, в Перми, Чайковском, Березниках и Губахе.

Общее число заболевших в регионе достигло 408 518.

Также стало известно, что в поликлиниках Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод изменили режим работы терапевтов, чтобы избежать очередей, передаёт newstracker.ru со ссылкой на заместителя министра здравоохранения по региону Ольгу Листову.

«Что касается тех поликлиник, пациенты которых жаловались на очереди, в них проведена работа для улучшения ситуации. Терапевты перенаправлены таким образом, что между посещениями пациентов на дому они будут принимать пациентов в кабинетах неотложной помощи», — добавила она.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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